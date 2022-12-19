"Свого роду ленд-ліз": Джонсон працює над створенням фонду для підтримки українського агросектору

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шукає можливості для подальшого сприяння розвитку українського агросектору - планує працювати над створенням фонду для підтримки сільського господарства.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з головою громадського об'єднання "Всеукраїнська аграрна Рада" (ВАР) Андрієм Дикуном, повідомляє пресслужба ВАР.

"Сторони обговорили поточну ситуацію в українському агросекторі, поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці, зокрема, створення міжнародного фонду підтримки українських аграріїв", - йдеться у повідомленні.

"Ми підтримуємо українців і хочемо допомогти, перш за все - економічним відновленням і відбудовою України. Я вважаю, що Україна - це неймовірна країна, яка має дивовижну економіку.

Ми доклали багато зусиль, щоб почала діяти зернова угода, щоб продовжувався експорт українського зерна з Одеси, та тепер шукаємо можливості для подальшого сприяння розвитку українського агросектору", - заявив Джонсон.

Зазначається, що потенційна допомога українському агросектору може нагадувати ленд-ліз.

"Світ потребує, щоб Україна виробляла більше їжі. Нам потрібно більше калорій в Африці. Це справжня проблема. Я буду розглядати різні можливості, але вважаю, що це має бути проєкт, створений у співпраці з іншими урядами.

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Нам знадобиться загальний фонд для підтримки українського сільського господарства у важкі часи, але з розумінням того, що врешті-решт ці кошти будуть повернуті. Тобто, це свого роду ленд-ліз, який американці зробили під час війни, щоб допомогти Великій Британії та німцям", - запропонував екс-прем'єр-міністр Великої Британії.

Результатом зустрічі стала домовленість про надання українською стороною детального звіту про стан і першочергові потреби аграрної галузі та подальшого продовження перемовин, додали у ВАР.

Економічна правда