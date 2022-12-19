Несколько членов правления НБУ допускают снижение учетной ставки уже в 2023 году

Члены Комитета монетарной политики НБУ в четвертый раз подряд единогласно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%, при этом несколько членов допускают снижение ставки на 2-4 п. п. уже в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по итогам дискуссии КМП 7 декабря.

Так, все участники дискуссии согласились, что удержание учетной ставки на уровне 25% в течение последних шести месяцев вместе с режимом фиксации официального курса и мерами регулирования валютного рынка стали важными факторами сохранения макрофинансовой стабильности в условиях полномасштабной войны.

"Благодаря такой политике НБУ удалось удержать под контролем курсовое и ценовое давление, а также достичь определенного прогресса в стабилизации ожиданий бизнеса и населения.

Члены КМП также отметили, что последовательная коммуникация НБУ относительно своих шагов и твердости намерений по проведению длительной относительно жесткой монетарной политики имела эффект на постепенный рост ставок банков по гривневым депозитам. В результате произошел слом тренда на снижение доли срочных вкладов населения.

Эффекты от июньского повышения учетной ставки еще не исчерпались, остается довольно существенное пространство для дальнейшей трансмиссии в рыночные ставки.

Поэтому, по мнению членов КМП, сохранение ставки на текущем уровне будет способствовать как закреплению указанных достижений, так и дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, снижению неопределенности, а соответственно поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в последующие годы", - говорится в сообщении.

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Несколько участников дискуссии заявили, что решение сохранить учетную ставку выглядит наиболее сбалансированным.

Снижение одних проинфляционных рисков с момента предыдущего заседания КМП нивелировано новыми источниками инфляционного давления.

В НБУ добавили, что, согласно рыночным опросам, сохранение ставки в декабре является ожидаемым решением для участников финансовых рынков.

"Зато любой неожиданный шаг по снижению учетной ставки, даже довольно незначительный, мог бы спровоцировать в текущих условиях ухудшение ожиданий и увеличить неопределенность.

В то же время и повышение учетной ставки пока сложно аргументировать, поскольку это может привести к чрезмерному усилению монетарных условий", - говорится в позиции членов Комитета монетарной политики НБУ.

При этом большинство участников дискуссии видят необходимость удерживать учетную ставку на уровне 25% как минимум в течение всего следующего года.

Зато несколько членов КМП отметили формирование предпосылок для несколько более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки

Так, большинство участников дискуссии считают, что октябрьский прогноз по сохранению учетной ставки на уровне 25% до 2 квартала 2024 года имеет высокую вероятность реализации.

Зато несколько членов КМП считают, что цикл снижения учетной ставки может начаться раньше, чем предусматривал октябрьский прогноз. Они ожидают, что уже в течение следующего года учетная ставка может снизиться на 2-4 п. п.

"Двое из них отметили, что видят основания для начала смягчения монетарных условий уже в первом полугодии 2023 года. По мнению одного из участников дискуссии, НБУ пока не работает в режиме классического инфляционного таргетирования, когда центробанк должен реагировать на все инфляционные шоки", - пишет пресс-служба НБУ об итогах дискуссии.

Напомним:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 8 декабря, ожидаемо не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

После нынешнего инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года рост потребительских цен замедлится, прогнозирует НБУ.

Этому прежде всего должно поспособствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ. Освобождение оккупированных территорий, налаживание на них производства и логистики, а также расширение возможностей морской логистики будут иметь весомое влияние на обуздание инфляционных процессов, резюмировали в Нацбанке.

Важной предпосылкой для устойчивого снижения инфляции в следующем году также остается слаженная фискальная и монетарная политика, говорят в НБУ.

При этом, как и раньше, НБУ не ожидает стремительного замедления инфляции в условиях войны.

Экономическая правда