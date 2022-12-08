Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 8 декабря, ожидаемо не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

Об этом стало известно из трансляции брифинга регулятора.

При этом правление НБУ решило повысить требования к обязательным резервам банков

"Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году", - заявили в регуляторе.

Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге заявил, что инфляция продолжает расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал Нацбанк.

Так, рост потребительских цен в Украине, по итогам октября, ускорился до 26,6% в годовом измерении.

По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция в дальнейшем росла, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе.

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В НБУ объясняют, что основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что прежде всего влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции.

"Усиление российских терактов против критической инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики, усложняет экономическую активность в различных секторах - от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг.

В частности, в последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии. К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложения товаров", - отмечает НБУ.

Там добавили, что рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей. Все эти факторы вызывают подорожание широкого спектра товаров и услуг, а по отдельным позициям - существенный рост цен.

В НБУ добавляют, что, несмотря на это, общая динамика инфляции остается контролируемой и даже несколько ниже, чем траектория октябрьского макроэкономического прогноза НБУ.

"Постепенное ужесточение монетарных условий после июньского повышения учетной ставки до 25% и фиксация официального курса гривны играют важную роль для стабилизации инфляционных ожиданий.

Благодаря мерам регулирования валютного рынка и внедрению новых инструментов для защиты сбережений спред между наличным и официальным курсом гривны существенно уменьшился.

Вместе с четким соблюдением НБУ и правительства совместного плана по ограничению эмиссионного финансирования дефицита бюджета это способствовало ослаблению давления на валютном рынке и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком.

Кроме того, благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что усиливает способность НБУ и в дальнейшем обеспечивать курсовую стабильность", - говорится в заявлении.

Важным фактором сдерживания инфляции остаются также неизменные тарифы на ЖКУ, добавляют в НБУ. Кроме того, в ноябре благодаря расширению предложения замедлилось повышение цен на отдельные продовольственные товары, стоимость которых существенно росла в предыдущие месяцы.

После нынешнего инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года рост потребительских цен замедлится, прогнозирует НБУ.

Этому прежде всего должно поспособствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ. Освобождение оккупированных территорий, налаживание на них производства и логистики, а также расширение возможностей морской логистики будут иметь весомое влияние на обуздание инфляционных процессов, резюмировали в Нацбанке.

Важной предпосылкой для устойчивого снижения инфляции в следующем году также остается слаженная фискальная и монетарная политика, говорят в НБУ.

При этом, как и раньше, НБУ не ожидает стремительного замедления инфляции в условиях войны.

"Украинская экономика еще длительное время будет функционировать в условиях ограниченной логистики и дефицита электроэнергии. Ослабление потребительского спроса может лишь частично компенсировать инфляционные эффекты от роста производственных затрат бизнеса.

Итак, инфляция будет снижаться достаточно медленно и в 2023-2024 годах существенно превышать цель НБУ в 5%. В таких условиях НБУ будет направлять свою политику прежде всего на удержание под контролем инфляционных ожиданий и сохранение управляемости инфляционных процессов", - резюмировал Нацбанк.

В случае реализации проинфляционных рисков НБУ готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Экономическая правда