Экспорт зерна из оккупированного Россией Крыма в Сирию вырос в 17 раз за год – Reuters

Россия в этом году увеличила экспорт пшеницы из аннексированного Крыма в Сирию в 17 раз – до более полумиллиона тонн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Отмечается, что этот объем составляет около трети общего импорта зерна в страну.

По данным Refinitiv, в этом году до конца ноября Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы. Для сравнения – за весь 2021 год из Крыма было импортировано 28,2 тыс. тонн.

Грузы поступали с мая, а самая большая ежемесячная партия 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь.

Грузы пшеницы обычно перемещаются в сирийские порты Латакия и Тартус на трех сирийских кораблях. По данным Equasis и Министерства финансов США, корабли – "Лаодикия", "Финикия" и "Сурия" – принадлежат государственному Сирийскому главному управлению морского транспорта.

Все три судна находятся под санкциями США с 2015 года за их вероятную роль в конфликте в Сирии.

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И Украина, и установленные Россией оккупационные власти соглашаются, что часть зерна была вывезена из оккупированного Запорожья через Крым, однако обвинения в краже зерна в России отрицают.

Посольство Украины в Бейруте, которое отслеживает поступающие в Сирию грузы, считает, что 500 тыс тонн краденого украинского зерна прибыло в Сирию с момента вторжения из нескольких портов.

В посольстве объяснили, что эти расчеты базировались на информации от владельцев полей и силосов на оккупированных территориях, спутниковых данных о движении грузовиков в порты и отслеживании судов.

Напоминаем:

В КSE оценивают, что в результате полномасштабного вторжения была уничтожена или похищена сельскохозяйственная продукция общей стоимостью в 1,87 млрд дол.

Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинское зерно по меньшей мере на 1 млрд долларов.