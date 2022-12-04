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Ціна вкраденого або пошкодженого зерна становить близько 1,9 мільярда доларів – в КSE уточнили дані NASA Harvest

Неділя, 4 грудня 2022, 17:37 - Ігор Пилипів

В КSE оцінюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено чи викрадено сільськогосподарської продукції загальною вартістю у 1,87 млрд дол.

Про це свідчать дані КSE огляду збитків та втрат в АПК. 

В огляді збитків від війни в сільському господарстві за 10 листопада внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено або вкрадено 2,8 млн тонн зернових та 1,2 млн тонн олійних культур, загальною вартістю у 1,87 млрд дол.

У КSE додають, що через обмеження в оригінальному опитувальнику не можуть розділи дві причини втрати виробленої продукції. 

Зазначається, що для оцінки обсягу та вартості викраденої та знищеної продукції для кожної з постраждалих областей використали розрахунковий обсяг зернових та олійних культур, що знаходилися на території області на момент вторгнення, а також – частку сільськогосподарських угідь в області, що потрапили під тимчасову окупацію.

Нагадаємо:

Згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.

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