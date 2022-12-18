Европа потеряла около 1 триллиона долларов из-за роста цен на энергоносители - Bloomberg

Из-за резкого роста цен на энергоносители в результате войны России против Украины Европа потеряла около 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Примерно 1 трлн долларов, подсчитанный агентством на основе рыночных данных, является общей суммой подорожания энергии для потребителей и компаний, которое частично было компенсировано пакетами помощи.

Даже с учетом увеличения мощностей для импорта сжиженного природного газа, ожидается, что рынок будет оставаться напряженным до 2026 года, когда станут доступными дополнительные производственные мощности из США в Катар. Это означает, что передышки от высоких цен не будет.

Чтобы предотвратить дефицит, Европейская Комиссия установила минимальные цели для запасов. К 1 февраля резервуары должны быть заполнены минимум на 45%, чтобы избежать истощения к концу отопительного сезона. Если зима будет мягкой, цель состоит в том, чтобы оставить уровень хранения на 55% к тому времени.

Импорт СПГ в Европу находится на рекордном уровне, а в Германии открываются новые плавучие терминалы для приема топлива. Закупки при поддержке правительства помогли Европе привлечь грузы из Китая, но холодная погода в Азии и потенциально сильное экономическое восстановление после того, как Пекин ослабил ограничения по Covid, могут усложнить эту задачу.

Китайский импорт газа, вероятно, будет на 7% выше в 2023 году, чем в этом году, согласно данным Института экономики энергетики Китайской национальной морской нефтяной корпорации.

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Для таких стран, как Германия, которые полагаются на доступную энергию для производства продукции от автомобилей до химикатов, высокие затраты означают потерю конкурентоспособности в пользу США и Китая. Это оказывает давление на администрацию канцлера Олафа Шольца с целью сохранения поддержки экономики.

Проблема заключается в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы обеспечить работу заводов и отопление домов в ближайшей перспективе, не уничтожая при этом стимулы для инвестиций в возобновляемую энергетику, которая широко рассматривается как наиболее устойчивый способ выхода из энергетического кризиса.

Напомним:

Европейский Союз имеет достаточно газа на зиму, но может столкнуться с дефицитом в следующем году, если Россия еще больше сократит поставки.

Разногласия относительно предложения ограничить цены на природный газ в ЕС усилились, поскольку группа из 12 государств-членов призвала значительно снизить предел вмешательства, чтобы ограничить влияние энергетического кризиса на потребителей и бизнес блока.