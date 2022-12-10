У ЄС посилились розбіжності щодо проєкту обмеження ціни на газ

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Розбіжності щодо пропозиції обмежити ціни на природний газ в ЄС посилились, оскільки група з 12 держав-членів закликала значно знизити межу втручання, щоб обмежити вплив енергетичної кризи на споживачів і бізнес блоку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, зробили цей крок за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати досягти угоди щодо цього заходу. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС.

Згідно з пропозицією Європейської комісії в жовтні, так званий механізм корекції газового ринку запрацює, коли ціна контрактів на місяць наперед перевищить 275 євро за МВт-год, а розрив між світовими цінами буде більшим, ніж 58 євро. Уряд Чехії, який головує в ЄС, раніше цього місяця запропонував знизити граничну ціну до 220 євро, а різницю між ЄС і світовими ринками до 35 євро.

Запропоноване зниження порогів втручання викликало занепокоєння у таких країнах, як Німеччина, Нідерланди та Данія, які закликали до обережного підходу до обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили в документі, наданому іншим державам-членам на початку цього тижня, що механізм корекції повинен забезпечити, щоб ціни в регіоні залишалися конкурентоспроможними на світових ринках, оскільки Європа шукає альтернативні постачання.

Група з 12 країн повідомила президентству, що межа у 220 і 35 євро неприйнятні і їх необхідно значно знизити.

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Після місяців суперечок Єврокомісія підготувала проєкт постанови для встановлення стелі ціна на газ на рівні 275 євро за МВт-год, наразі ціна на ринку заледве сягає 120 євро за Мвт-год.