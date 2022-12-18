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Intel откладывает начало строительства завода по производству чипов в Германии

Воскресенье, 18 декабря 2022, 16:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Корпорация Intel отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в восточном немецком городе Магдебург в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.

Об этом сообщает Volksstimme. 

Строительство завод является важным этапом в планах Германии и Европейского Союза по усилению устойчивости континента через расширение производства на местном уровне после того, как пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину подчеркнули риски длинных цепей поставок, охватывающих весь мир.

Однако резкий рост цен на энергоносители и сырье нарушил первоначальные расчеты американской компании. Intel изначально предусматривала расходы в 17 млрд евро, однако теперь проект оценивается ближе к 20 млрд евро, пишет издание.

"Геополитические вызовы выросли, а спрос на полупроводники упал. Это означает, что мы пока не можем назвать окончательную дату начала строительства", - цитирует газета представителя Intel Бенджамина Бартедера.

Компания добавила, что обсуждает с правительством, как можно преодолеть "дефицит" финансирования.

Напомним:

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Intel Германия завод
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