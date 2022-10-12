Intel планує суттєве скорочення персоналу на тлі падіння попиту на комп'ютери – ЗМІ

Виробник мікросхем Intel планує суттєве скорочення персоналу, ймовірно, на тисячі робочих місць, на тлі уповільнення росту ринку персональних комп'ютерів.

Про це пише Bloomberg News із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що про звільнення буде оголошено вже цього місяця. При цьому деякі підрозділи Intel, включаючи групу продажів і маркетингу, можуть скоротити близько 20% персоналу.

Intel відмовилася коментувати можливе скорочення робочих місць.

"Висока інфляція і відновлення роботи офісів і шкіл змусили людей витрачати менше на ПК, ніж під час карантину, пов’язаного з пандемією.

Виробники мікросхем також зазнають тиску через COVID-обмеження на ключовому ринку комп’ютерів у Китаї та війну в Україні, що призвело до проблем у ланцюжку поставок, а також вплинуло на попит", - додає Reuters.

Економічна правда