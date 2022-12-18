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Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Азербайджану

Неділя, 18 грудня 2022, 10:00 - Ігор Пилипів
 
Міненерго

До України надійшов вантаж енергетичного обладнання від Азербайджанської Республіки для підтримки енергетичного сектору, зокрема, в регіонах, які найбільше постраждали від російських атак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Перша партія обладнання з Азербайджану вагою понад 52 тонни, складається з 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. Найближчим часом планується відправлення другої партії", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що отримане обладнання буде передане операторам системи розподілу Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської областей та генеруючим компаніям.

Загалом надана ЗАТ "Азеренерджі" допомога, складається з 45 силових трансформаторів i 50 генераторів, вартістю понад 800 тис доларів.

Нагадаємо:

Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після атак росіян.

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