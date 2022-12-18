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Китайский автопром обогащается из-за дефицита автомобилей в РФ

Воскресенье, 18 декабря 2022, 11:01 - Игорь Пилипив

Китайские автопроизводители увеличивают свои прибыли на российском рынке, поскольку западные санкции и прекращение поставок американских и европейских брендов вызвали небывалый рост цен на машины.

Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, однако в агентстве не указывают порог цен, от которого отталкиваются дилеры. 

По словам гендиректор ГК "Автодом" Андрея Ольховского, компании из КНР "продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль" на российском рынке. 

В то же время дилеры добавляют, что стоимость машин будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок.

Напомним:

Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке до конца 2022 года, три из них российские, а остальные - китайские.

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Китайские бренды составляют почти треть автомобильного рынка России - этот сектор больше, чем любой другой, демонстрирует растущее значение Китая для экономики РФ после ухода западных компаний.

Китай РФ автомобильный рынок автомобили
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