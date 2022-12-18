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Украина получила первую партию энергетического оборудования от Азербайджана

Воскресенье, 18 декабря 2022, 10:00 - Игорь Пилипив
 
Міненерго

В Украину поступил груз энергетического оборудования от Азербайджанской Республики для поддержки энергетического сектора, в частности, в регионах, которые больше всего пострадали от российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн, состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания различной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что полученное оборудование будет передано операторам системы распределения Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующим компаниям.

В общем предоставленная ЗАО "Азерэнерджи" помощь, состоит из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, стоимостью более 800 тыс долларов.

Напомним:

Азербайджан поможет Украине в поставках электротехнического оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры после атак россиян.

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