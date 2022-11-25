Азербайджан допоможе Україні постачанням обладнання для відновлення електромереж

Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після атак росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим.

Під час розмови сторони приділили увагу ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Через досить значні масштаби пошкоджень після останньої атаки 23 листопада, дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт.

"Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання", – резюмували в Міненерго.

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