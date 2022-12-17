НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до более 841 миллиона долларов

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За неделю с 12 по 16 декабря Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 841,42 млн долларов и купил 7,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно результатам валютных интервенций, регулятор в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке 851,42 млн долл. При этом НБУ купил только 73 млн долларов. Нацбанк уже третий месяц подряд увеличивает объем проданной валюты. На прошлой неделе было продано 583,44 млн долларов, а неделей ранее 569,32 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,25 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 24,82 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

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Нацбанк напомнил банкам, небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме, о необходимости уплаты с 1 января 2023 года авансового взноса по налогу на прибыль предприятий.