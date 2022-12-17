Председатель Киевской ОГА: на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии   

getty images

После ракетных обстрелов государства-террориста, 16 декабря, в Киевской области продолжаются восстановительные работы, около 50% абонентов пока отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго" на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света", - говорится в сообщении.

Также из-за дождя со снегом усложняется процесс восстановления, поскольку происходит обледенение и обрывы линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

Добавляется, что в Киевской области работает 400 Пунктов Несокрушимости. Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости.

Напомним:

По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться, однако дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще является значительным.