В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України після 9 ракетного удару росіян

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Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись, проте дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що стан електромереж по всій країні також ускладнено погодними умовами: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Нагадаємо:

У п’ятницю внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.