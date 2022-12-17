В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы Украины после 9 ракетного удара россиян

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По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться, однако дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще является значительным.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что состояние электросетей по всей стране также осложнено погодными условиями: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним:

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.