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Германия поможет восстановить восемь высоковольтных подстанций на юге и западе

Суббота, 17 декабря 2022, 11:08 - Игорь Пилипив
 
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Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которые позволят привлечь 32,5 млн евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Восемь высоковольтных подстанций на юге и западе Украины мы отстроим с помощью Правительства Германии. Восстановленные подстанции будут модерными и современными: автоматизированными, потребуют минимум персонала, будут отвечать требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что это уже третий проект НЭК "Укрэнерго" с государственным банком Германии KfW, через который Правительство Германии осуществляет финансовую поддержку НЭК "Укрэнерго".

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" получит более 400 млн евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.

Укрэнерго Минфин Германия электроэнергия
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