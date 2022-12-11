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"Укренерго" залучило понад 400 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Неділя, 11 грудня 2022, 10:49 - Ігор Пилипів
 
getty images

НЕК "Укренерго" отримає понад 400 млн євро на придбання критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Facebook.

Залучення коштів стало можливим завдяки рішенню Уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.  

"Також у п’ятницю Уряд схвалив надання держгарантії за позикою KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні", –  йдеться в повідомленні. 

Крім цього Кабміном було схвалено Закону України про ратифікацію зміни до Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, які дозволять  продовжити використання залишку позики (37,55 млн євро) для фінансування реконструкції однієї з ключових підстанцій у центральному регіоні.

Нагадаємо:

Державний банк Німеччини KfW надасть Україні кредит у розмірі 32,5 млн євро на відновлення пошкоджених ворогом підстанцій.

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