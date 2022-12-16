РФ ракетной атакой повредила ориентировочно 9 объектов генерации – Минэнерго

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства прежде всего атомной генерации", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас последствия ракетного удара фиксируются, ситуация анализируется, чтобы увеличить производство электроэнергии в ближайшее время.

"Сейчас мы попробуем максимально быстро добавить атомные станции в систему", - добавил он.

При этом он отметил, что будет сложная ситуация в Харькове.

"Я не хочу называть объекты, в которые произошли попадания, постараемся как можно быстрее их восстановить", - заявил Галущенко.

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По его словам, уже не впервые российские агрессоры пытаются бить и по генерации, и по распределительным объектам, назвав их действия "обычной очередной террористической атакой".

Комментируя сообщение НЭК "Укрэнерго" о потере в результате атаки 50% потребления, он пояснил, что это означает невозможность поставлять электроэнергию к половине потребителей.

"Прошу граждан с пониманием отнестись к аварийным отключениям и уверяю, что мы сделаем все и даже больше, чтобы как можно быстрее восстановиться", - резюмировал министр.

Напомним:

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный, и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

Экономическая правда