В правительстве хотят повысить стоимость акцизной марки более чем на 60%

Министерство финансов Украины предлагает повысить стоимость акцизной марки, которой производители маркируют алкогольные и табачные изделия, более чем на 60%.

Соответствующие положения содержатся в проекте постановления правительства, разработанном Министерством финансов.

В частности:

стоимость одной акцизной марки для алкогольных напитков предлагают увеличить на 0,1279 гривни – до 0,3205 гривни;

стоимость акцизной марки для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и используемых в электронных сигаретах жидкостей предлагают увеличить на 0,057 гривни – до 0,1484 гривни.

Повышение цены акцизной марки в Минфине объясняют ростом затрат на их производство. В частности, в 2022 году расходы на электроэнергию выросли на 74%, на тепловую энергию – на 17%, на отопление – на 107%, на горячее водоснабжение – на 106%, на охрану – на 6%.

Кроме этого, по данным Минфина, стоимость тонны бумаги, из которой производят марки, в этом году выросла на 200%, а в 2023 году ожидается рост ее стоимости еще на 32,2%.

"Введение норм акта позволит привести размер платы за марки акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в соответствие с затратами, связанными с их производством, хранением и реализацией", – говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления

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