Потенциал для компенсаторов может оказаться ограниченным: в НБУ о реформе "10-10-10"

В Национальном банке Украины считают слишком рискованной идею провести радикальную налоговую реформу во время войны, поскольку это может привести к существенной нехватке средств и к большим объемам эмиссии гривни.

Об этом в регуляторе сообщили в ответ на запрос ЭП.

"Внедрение радикальной налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов, создает риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно увеличение дефицита государственного бюджета", - отмечают в Нацбанке.

Там также сообщили, что такой дефицит бюджета, скорее всего, будет финансироваться "печатью" гривны, в то время, как в следующем году планируют полностью прекратить денежную эмиссию.

Кроме этого, очередная волна обсуждения налоговой реформы представителям Офиса президента и парламента может пойти не на пользу переговорам Украины с МВФ, ведь последний, как правило, требует устойчивости государственных финансов при принятии программ сотрудничества.

"В случае налоговых изменений они должны сопровождаться основательными расчетами компенсаторов потерь доходов бюджета и пенсионного фонда. В условиях войны потенциал для таких компенсаторов может оказаться существенно ограниченным", - убеждены в НБУ.

В то же время в Нацбанке добавили, что приветствуют обсуждения государственных органов, экспертов и бизнеса, направленные на изменения налогового законодательства, которые должны упростить администрирование налогов и облегчить условия ведения бизнеса в Украине.

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Напомним:

Накануне в Верховной Раде было создано межфракционное объединение, которое выступает за проведение радикальной налоговой реформы. За основу этой реформы взята концепция "10-10-10", то есть снижение ставок налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц и НДС до уровня 10%.

Кроме депутатов, на проведении реформы настаивает также профильный заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Как писала ЭП, среди идей, которые могут войти в эту налоговую реформу, является введение налога на распределенную прибыль вместо налога на прибыль предприятий, введение единого налога на доходы физических лиц вместо НДФЛ и ЕСВ. Авторы концепции пока не называют, какими должны быть ставки этих налогов, однако, скорее всего, речь идет о 10%.

Ввести реформу, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов ее авторы планируют еще до завершения активной фазы войны.

Больше о налоговой реформе читайте в интервью с главой межфракционного объединения, которое работает над ее разработкой, Марьяном Заблоцким: "Они превратили работу с НДС для бизнеса в игру в рулетку". Нардеп о работе Налоговой и новой концепции "10-10-10"