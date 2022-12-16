Укроборонпром будет сотрудничать со Шведской оборонной ассоциацией SOFF

Государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о сотрудничестве со Шведской ассоциацией безопасности и оборонной промышленности SOFF.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Предметом соглашения является сотрудничество в отраслях оборонной промышленности, исследований и разработок.

В состав SOFF входит 180 компаний-членов, специализирующихся на киберзащите, гражданской защите и оборонных проектах.

"Ассоциация поддерживает тесный диалог и широко сотрудничает с правительством Швеции, а также с Вооруженными силами Швеции, поэтому будет способствовать привлечению правительственных структур к налаживанию между нашими странами двустороннего сотрудничества и торговли в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что это уже 27-е международное соглашение, заключенное Укроборонпромом со странами-партнерами за время полномасштабного вторжения.

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