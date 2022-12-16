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Количество электрокаров в Украине за год выросло почти на треть – Опендатабот

Пятница, 16 декабря 2022, 11:57 - Алексей Павлыш

В Украину за 11 месяцев 2022 года ввезли на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период 2021 года: 11 700 против 9 130 электрокаров.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В прошлом году, в среднем, в Украину ввозили 830 электрокаров в месяц. В первый месяц вторжения РФ количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц, зато уже в апреле увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло.

"Всплеск" ввоза электроавто зафиксирован в августе. Тогда количество электрокаров за месяц выросло более чем в 2 раза - до 1540 электрокаров", - говорится в сообщении.

При этом, как и в прошлом году, наибольшим спросом у украинцев пользуется Nissan Leaf. В 2022 году было ввезено 2 154 таких авто - это 18% от всех ввезенных электрокаров за период.

На втором месте Volkswagen ID.4 - 1 142 авто: 10% от общего количества электрокаров.

 

Tesla Model 3 потеряла одну позицию и замыкает топ-3 самых популярных электроавто в Украине: в этом году 784 таких авто. Это почти 7% от общего количества импортируемых электрокаров.

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Напомним:

За ноябрь украинцы зарегистрировали 14,9 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа - это на 1% меньше, чем в октябре этого года, и почти вчетверо меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Экономическая правда

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