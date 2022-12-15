Ситуация со светом на левом берегу столицы улучшается – Yasno

Несмотря на погодные условия на левом берегу Киева сокращается время без электроснабжения, на 13 декабря суммарно без света потребители проводили 7 часов против почти 11 часов на 10 декабря.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, ситуация со светом на левом берегу столицы за последние дни значительно улучшилась.

"Например, еще 5 декабря в среднем в сумме на левом отключали на 9 ч. 17 мин, на правом - на 5 ч. 59 мин. 10 декабря все почувствовали сложности с поставками, отключали на 10:46 и 9:45 соответственно. В дальнейшем ситуация выравнивается, но 13 декабря левый берег все же в среднем суммарно без света 7:05, тогда как правый - 4:28", - написал он в Facebook.

Он также отметил, что из-за непогоды на сетях может быть больше аварийных ситуаций.

Напоминаем:

Непогода в виде мокрого снега и порывов ветра вызвала на Киевщине аварийные отключения электроэнергии.