Через негоду на Київщині запроваджені аварійні відключення світла

Негода у вигляді мокрого снігу та поривів вітру спричинила на Київщині аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив очільник Олексій Кулеба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. На вечір четверга без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, або 3800 родин.

Крім того, погода впливає на темпи відновлення пошкодженої мережі. "Наразі 50% абонентів планово без електропостачання", – зазначив Кулеба. "Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком".

Він закликав споживачів до тотальної економії та не включати всі прилади одразу, коли електрика з’являється.