Ericsson объявил об увольнении 400 сотрудников и продаже сервисного бизнеса в РФ

Российская дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson объявила о заключении сделки по продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании, принадлежащего бывшему местному менеджменту.

Об этом говорится в заявлении Ericsson.

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом.

Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", - говорится в сообщении.

Компания Ericsson объявила о приостановлении деятельности и поставок клиентам в РФ в апреле. Также компания объявила об "упорядоченной ликвидации в соответствии с применимыми санкциями".

Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.

В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России. Юридическое лицо, принадлежащее Ericsson, будет заниматься процессами, связанными с завершением ликвидации бизнеса.

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Экономическая правда