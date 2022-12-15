Ericsson объявил об увольнении 400 сотрудников и продаже сервисного бизнеса в РФ
Российская дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson объявила о заключении сделки по продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании, принадлежащего бывшему местному менеджменту.
Об этом говорится в заявлении Ericsson.
"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом.
Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", - говорится в сообщении.
Компания Ericsson объявила о приостановлении деятельности и поставок клиентам в РФ в апреле. Также компания объявила об "упорядоченной ликвидации в соответствии с применимыми санкциями".
Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.
В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России. Юридическое лицо, принадлежащее Ericsson, будет заниматься процессами, связанными с завершением ликвидации бизнеса.
Экономическая правда