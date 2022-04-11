Ericsson приостановил свой бизнес в России
Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson принял решение приостановить свой бизнес в России на неопределенный срок.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"В свете последних событий и санкций Европейского союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса", - отмечается в заявлении.
Сотрудников же в России отправят в оплачиваемый отпуск.
Напоминаем:
В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России.
Из-за принятого пятого пакета санкций против РФ российские государственные операторы теперь не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"