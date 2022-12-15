"Газпром" за 2022 год сократил добычу почти на 20% и экспорт на 45%

С 1 января по 15 декабря 2022 года российский "Газпром" добыл 394,1 млрд кубометров газа - это на 19,6% (на 96,3 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

"Спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

В то же время с 1 по 9 декабря на фоне холодных температур "Газпром" ежедневно поставлял по газотранспортной системе российским потребителям рекордный для аналогичных суток объем природного газа (максимальный суточный объем - 1605,2 млн куб. м - поставлен 7 декабря 2022 года)", - заявили в российском монополисте.

При этом экспорт "Газпрома" за указанный период также упал - до 97,8 млрд кубометров - это на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, добавляют в компании.

В то же время растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отмечается, что поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря из европейских подземных хранилищ отобрано 8,8 млрд куб. м газа - 12,6% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

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При этом, несмотря на маскимальные запасы газа в ЕС и заявления Еврокомиссии, что в ЕС готовы к зиме, "Газпром" продолжает утверждать о возможной нехватке топлива в Европе во время отопительного периода.

"Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы, в связи с измененной логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка", - утверждает "Газпром".

Напомним:

В течение 11 месяцев года российский "Газпром" сократил добычу газа на 19,4% по сравнению с прошлым годом, а также сократил экспорт на 44,5%.

Экономическая правда