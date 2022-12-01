"Газпром" в 2022 сократил добычу почти на 20% и экспорт более чем на 44%

В течение 11 месяцев года российский Газпром сократил добычу газа на 19,4% по сравнению с прошлым годом, а также сократил экспорт на 44,5%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В январе-ноябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период снизился на 5,7% (12,8 млрд куб. м).

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (76,3 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В то же время экспорт газа в Китай газопроводом "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC растет. Поставки идут сверх суточных контрактных количеств.

"Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании – более 6 млрд куб. м", – добавляет российский монополист.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Российский "Газпром" за январь-октябрь добыл 344 миллиарда кубометров газа, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое сократил экспорт.