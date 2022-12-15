Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара и ожидаемого повышения ставок

Цены на нефть снизились в четверг, поскольку доллар укрепился, а возможность дальнейшего повышения процентных ставок мировыми центральными банками также усилила опасения относительно спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 64 цента, или на 0,8%, до 82,06 доллара за баррель к 07:30 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI снизились на 73 цента, или на 0,9%, до 76,55 доллара.

Причины снижения цен

Оба контракта упали на фоне роста доллара. Более сильный доллар ослабляет спрос на нефть, поскольку делает товар более дорогим для тех, кто держит другие валюты.

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Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что Центробанк США повысит процентные ставки в следующем году, даже если экономика скатится к возможной рецессии.

"Цена на нефть сегодня находится под давлением, поскольку позиция руководства ФРС относительно своей денежно-кредитной политики вновь вызвала новые опасения по поводу экономического роста, подняв доллар США и отправив цены на сырьевые товары вниз", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

В то же время китайские экономические данные за ноябрь оказались "гораздо ниже, чем ожидалось, что еще больше ухудшило перспективы спроса", добавила Тенг.

Также, влияя на цены на нефть, канадская TC Energy Corp заявила, что возобновляет работу на участке своего трубопровода Keystone через неделю после того, как утечка более 14 000 баррелей нефти в сельской местности Канзаса вызвала остановку всего трубопровода.

Снижение цен было ограничено прогнозами Международного энергетического агентства, согласно которым спрос на нефть в Китае восстановится в следующем году после сокращения в этом году на 400 000 баррелей в сутки.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли более чем на 10 миллионов баррелей, что является наибольшим показателем с марта 2021 года, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Запасы бензина в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей до 223,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,4 млн баррелей до 120,2 млн баррелей.

Напомним:

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%.

Экономическая правда