Федрезерв США повысил ставки до максимума с 2007 года, но замедлил темп

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Повышение ставки на 50 б.п. означает ожидаемое рынки замедление темпов повышения процентных ставок. В то же время стоимость заимствований, которая сейчас является самой высокой с 2007 года, вырастет больше, чем ожидают инвесторы, поскольку центральные банки стремятся обеспечить дальнейшее замедление инфляции.

Чиновники прогнозируют, что ставки в следующем году достигнут 5,1%, согласно их среднему прогнозу, прежде чем будут снижены до 4,1% в 2024 году - до более высокого уровня, чем отмечалось ранее.

Такие "жесткие" прогнозы могут потрясти финансовые рынки, где спекуляции на тему того, что ФРС вскоре приостановит повышение ставок, способствовали облегчению финансовых условий.

"Комитет ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции монетарной политики, которая является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%", - говорится в заявлении Комитета по открытым рынкам.

Это решение следует за четырьмя последовательными повышениями ставок на 75 базисных пунктов, которые повысили ставки самыми быстрыми темпами с 1980-х годов.

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С момента поднятия ставок с почти нулевого уровня в марте, ФРС активно продолжил такую политику для сдерживания инфляции, сохраняя надежду, что Федрезерв сможет обеспечить "мягкую посадку", которая позволит избежать рецессии.





