Суд продлил арест Богуслаева до февраля

Шевченковский районный суд г. Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву до 11 февраля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры о том, что будет звучать информация, содержащая государственную тайну. В частности, речь идет о сведениях относительно госзаказа оборонного комплекса. Оглашение решения было открытым.

Адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что решение об обжаловании будут принимать после того, как получат полное решение суда.

"За два месяца и из тех документов, которые на сегодня предоставлены в суд, никаких, подтверждающих факт продажи товаров из тех стран, в которые продавала "Мотор Сич", и что именно тот товар попал в Россию, в материалах дела нет", - озвучил позицию защиты Волынец.

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Напоминаем:

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23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчуждило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.