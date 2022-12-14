Второй самый богатый олигарх РФ Потанин попадет под санкции США - WSJ
Российский олигарх Владимир Потанин, главный акционер "Норникеля", вскоре окажется под санкциями Соединенных Штатов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
"Норникель" является одним из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля, а также источником значительной части личного состояния Потанина. Компания не будет включена в санкционные списки, отметили собеседники издания.
Западные страны откладывали введение санкций против ряда российских олигархов и их компаний из-за опасений вызвать при этом нежелательные экономические последствия. Например, колебания цен на сырьевых рынках или нарушение цепочек поставок для западных компаний.
Вместе с Потаниным под следующие санкции США попадут также несколько членов российского правительства.
Смягчение любого потенциального глобального экономического влияния санкций на "Норникель" будет сложной задачей, по словам одного из чиновников США, из-за чего на данный момент сама компания не попадет под санкции.
В начале 2022 года на долю горнодобывающей компании приходилось около 5% мирового годового производства никеля. Никель является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей. "Норникель" производит около 40% мирового объема палладия, который применяется в катализаторах и полупроводниках. "Норникель" также поставляет кобальт и медь.
Потанин уже попал под санкции Британии, но не Европейского Союза или США. Западные чиновники называют Потанина бенефициаром автократии президента РФ Владимира Путина, ведь огромные банковские и металлургические активы олигарха поддерживают финансирование войны РФ против Украины.
Напоминаем:
В июне правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина. В частности, в этот перечень попал Потанин.
После этого цены на палладий и никель выросли - санкции вызвали опасения относительно поставок металлов.