На тлі санкцій проти Потаніна ціни на нікель та паладій зросли

Після рішення уряду Британії запровадити санкції проти найбільшого бенефіціара "Норільського нікелю" Володимира Потаніна ціни на паладій і нікель зросли - санкції викликали побоювання щодо постачання металів.

Про це пише Bloomberg.

"Потанін, статки якого за даними Bloomberg Billionaires Index становлять 37,1 млрд доларів, до цих пір значною мірою уникав західних санкцій, які були накладені на інших представників російської еліти. Він потрапив до санкційного списку Канади у квітні.

Неясно, чи поширяться санкції проти Потаніна на "Норнікель", який є одним з найбільших у світі виробників нікелю, паладію та міді", - пише агентство.

На тлі новин про санкції паладій виріс у ціні на 7,7%, тоді як ціни на нікель підскочили на 9,2%, перш ніж скоротити зростання.

Після російського вторгнення в Україну Потанін купив деякі з ключових російських приватних банків - "Росбанк" і частку в "Тінькофф Банку"

У своєму оновленому списку санкцій Велика Британія зазначила, що Потанін "отримує вигоду або підтримує уряд Росії, володіючи або контролюючи Росбанк". Про "Норнікель" не згадувалося, додає Bloomberg.

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Водночас санкції уряду Британії проти фізичних осіб автоматично поширюються на будь-яку компанію, якою вони володіють або контролюють.

У прес-службі "Норнікелю" від коментарів відмовилися.

Виступаючи на конференції в Москві в середу, віце-президент компанії Володимир Жуков заявив, що санкції Британії щодо Потаніна не поширюються на "Норнікель", не уточнивши, на якій підставі він говорить це.

За його словами, компанія вивчає, як санкції можуть вплинути на її бізнес.

Велика Британія не є значним ринком для компанії, яка продає більшість своєї продукції в ЄС, США та Китаї. Тим не менш, тут знаходиться Лондонська біржа металів, яка контролює мережу складів по всьому світу і де встановлюються світові ціни на метали.

В LME заявили, що вивчають, які наслідки будуть мати санкції проти Потаніна для ринку.

Нагадаємо:

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента РФ Владіміра Путіна.

Серед тих, хто потрапив під санкції, Владімір Потанін — друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" та найбільший бенефіціар "Норільського нікелю".

Економічна правда