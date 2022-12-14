Украина получила 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина в среду, 14 декабря, получила последний транш в размере 500 миллионов евро в рамках восьмой исключительной программы макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве напомнили, что общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд. евро.

"С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с отрицательными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Благодарю коллег из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредитные средства будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Первый транш по программе в размере 2 млрд евро Украина получила в октябре, второй транш в 2,5 млрд евро – в ноябре.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года.