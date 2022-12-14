Во время утренней атаки ни один энергообъект не пострадал, но ситуация в системе все еще сложная – Укрэнерго

Объекты энергоинфраструктуры не получили повреждений во время массированной атаки дронов утром 14 декабря благодаря "блестящей работе" сил ПВО - все 13 БПЛА были сбиты. Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять в минувшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии", - подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" отмечают, что самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно получают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.

Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго и компаний-производителей круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", - резюмировали в компании.

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Экономическая правда