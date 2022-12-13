Ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация все равно еще сложная – YASNO

Ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация все равно еще сложная. Украина совокупно получила еще 1000МВт благодаря подключению дополнительных мощностей генерации.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт.

Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны распределить на все регионы. Кстати, эта тысяча поможет нам с пониманием графиков. Особенно с вопросом, которым начну подборку частых: есть ли свет в "серой" зоне графика?

Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше", - написал он.

Также Коваленко пояснил, что генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов

"Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждения сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени", - добавил руководитель Yasno.

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"Третье: если у меня нет света более 8 часов, это нормально? Нет. Скорее всего, у вас локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, которые имеют свои каналы общения с коллегами из ДТЭК Киевские электросети. Так сможете быстро получить оперативный ответ", - отметил Коваленко.

Также он напомнил, что Украина не экспортирует электроэнергию.

"Здесь ответ однозначный: нет. Я уже объяснял, что такое перетоки, в предыдущих постах. Но если коротко, то украинские сети сейчас можно сравнить с транзитными дорогами. Электричество поставляется из одних стран ЕС в другие, потому что наша сеть является частью европейской", - резюмировал Коваленко.

Напомним:

С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из трех категорий отключений.

Экономическая правда