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Укр / Рус

В Киеве ввели новые графики отключений, на очереди еще две области - ДТЭК

Пятница, 9 декабря 2022, 20:08 - Дана Гордийчук

С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из трех категорий отключений.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что новые графики разработаны с "учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов".

Отныне на графике потребители могут увидеть три цвета:

  • Белый цвет означает, что свет есть и в это время его наличие гарантировано. 
  • Серый цвет означает, что в это время гарантированно не будет света.
  • Светло-серый цвет означает, возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Вскоре, отметили в ДТЭК, обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

Экономическая правда
Укр / Рус
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