В Киеве ввели новые графики отключений, на очереди еще две области - ДТЭК
Пятница, 9 декабря 2022, 20:08 -
С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из трех категорий отключений.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что новые графики разработаны с "учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов".
Отныне на графике потребители могут увидеть три цвета:
- Белый цвет означает, что свет есть и в это время его наличие гарантировано.
- Серый цвет означает, что в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет означает, возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Вскоре, отметили в ДТЭК, обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.