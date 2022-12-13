НАБУ добилось ареста 660 миллионов на счетах связанной с Коломойским компании

Высший антикоррупционный суд 1 декабря подтвердил решение об аресте по ходатайству НАБУ 657 млн грн на счетах ООО "Нью Энерджи Юкрейн" с целью дальнейшей спецконфискации.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на судебный реестр.

Отмечается, что арест наложили в рамках уголовного дела о продаже электроэнергии в феврале-апреле 2022 года в интересах ООО "Юнайтед Энерджи", которое связывают с Игорем Коломойским.

Следствие заявляет, что должностные лица "Укрэнерго" продали компании электроэнергию, несмотря на то, что она находилась в "дефолтном" состоянии, что привело к формированию безнадежной задолженности.

"Юнайтед Энерджи" в дальнейшем перепродала электроэнергию, а деньги вывела.

Часть суммы оказалась на счетах ООО "Нью Энерджи Юкрейн", которая, по данным следствия, длительное время находилась под контролем должностных лиц "Юнайтед Энерджи", - пишет издание.

"Следствие считает, что в Нью Энерджи Юкрейн понимали, что деньги, поступившие от Юнайтед Энерджи, были получены в результате совершения уголовного преступления, сознательно приняли участие в их легализации и начали использовать в хозяйственной деятельности с целью получения дохода", - добавляет liga.net.

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В то же время в "Нью Энерджи Юкрейн", в частности, заявляют, что задолженность "Юнайтед Энерджи" перед Укрэнерго не имеет никакого отношения к "Нью Энерджи Юкрейн" как контрагенту.

Также в позиции компании говорится, что задолженность "Юнайтед Энерджи" перед Укрэнерго в размере 1,7 млрд грн не является доказанным фактом и не подтверждена судом.

"Судей, которые рассматривали ходатайство НАБУ, эти аргументы не убедили. Деньги арестовали 17 ноября, а 1 декабря это решение подтвердила апелляционная палата", - резюмирует издание.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что фирмы, связанные с Игорем Коломойским, зарабатывали миллиарды на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

В расследовании говорилось, что все три компании - "Рекорд Систем" и "Синтез Ойл", которые продавали "Центрэнерго" уголь, и "Юнайтед Энерджи" (продавала "Центрэнерго" газ) - имеют признаки связанности с Коломойским, который отрицал причастность к деятельности этих частных компаний

"Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером. Я не принимаю управленческие решения. Я в компании "Синтез Ойл" вроде бы акционер, но я в этом не уверен", - рассказывал тогда он.

Также Коломойский отрицал свою причастность к "Рекорд Систем" и "Юнайтед Энерджи" и сообщил, что ему не известно о поставках угля его компаниями на "Центрэнерго".

Экономическая правда