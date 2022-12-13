Полученные LED-лампы будут обменивать на лампы накаливания в течение зимы – Шмыгаль

Украина рассчитывает получить энергосберегающие светодиодные лампы от стран-партнеров до конца года и заменить ими лампы накаливания у населения и ряда учреждений в течении зимы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Париже, сообщает Укринформ.

"LED-лампы мы рассчитываем начать получать уже до конца этого года. И в течение зимы произвести замену всего этого количества ламп", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что планируется замена 20-25 млн. ламп у населения путем обмена на лампы накаливания.

Также будут менять лампы в социальной сфере, школах, больницах, детсадах, инфраструктурных объектах.

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Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины, о необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества.