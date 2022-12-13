Доступные кредиты: бизнес привлек еще почти 900 миллионов финансирования

Более 250 предпринимателей на прошлой неделе получили кредиты на 889 миллионов гривен по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В общей сложности со старта программы в феврале 2020 года банки выдали бизнесу 51,4 тысячи кредитов на 159 млрд грн.

Больше всего предпринимателей привлекают новые средства на антикризисные меры (61 млрд грн) и рефинансирование предварительно полученных кредитов (28,6 млрд грн).

На антивоенные цели было выдано 31,3 млрд. грн., на инвестиционные цели – 10,8 млрд. грн. Аграрии получили 25,7 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 1,2 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Более половины заемщиков по программе – предприятия сферы сельского хозяйства (53%), за ними следуют предприятия торговли и производства (24%) и промышленная переработка (14%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

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Напоминаем:

Неделей ранее более 370 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 1,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".