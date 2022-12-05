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Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів під 5-7-9%

Понеділок, 5 грудня 2022, 16:38 - Анастасія Жарикова

Протягом минулого тижня більше 370 підприємців отримали кредити на загальну суму 1,6 мільярда гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку дії програми – лютого 2020 року – банки видали 51,2 тисячи таких кредитів бізнесу на 158 млрд грн.

Найбільше підприємці брали:

антикризові  кредити – 61 млрд грн;

на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн;

на антивоєнні цілі було – 30,5 млрд грн;

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на інвестиційні цілі –0,8 млрд грн.  

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері:

  • сільського господарства (53%);
  • торгівлі та виробництва (24%);
  • промислової переробки (14%).

У програмі беруть 44 банки, найбільшу кількість кредитів видали  "Приватбанк" (21,2  тис), "Ощадбанк" (7,6 тис)  та "Райффайзен Банк Аваль" (4,9 тис).

Мінекономіки кредит бізнес
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