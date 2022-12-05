Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів під 5-7-9%

Протягом минулого тижня більше 370 підприємців отримали кредити на загальну суму 1,6 мільярда гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку дії програми – лютого 2020 року – банки видали 51,2 тисячи таких кредитів бізнесу на 158 млрд грн.

Найбільше підприємці брали:

антикризові кредити – 61 млрд грн;

на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн;

на антивоєнні цілі було – 30,5 млрд грн;

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на інвестиційні цілі –0,8 млрд грн.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

У програмі беруть 44 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (21,2 тис), "Ощадбанк" (7,6 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,9 тис).