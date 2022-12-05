Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів під 5-7-9%
Понеділок, 5 грудня 2022, 16:38 -
Протягом минулого тижня більше 370 підприємців отримали кредити на загальну суму 1,6 мільярда гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З початку дії програми – лютого 2020 року – банки видали 51,2 тисячи таких кредитів бізнесу на 158 млрд грн.
Найбільше підприємці брали:
антикризові кредити – 61 млрд грн;
на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн;
на антивоєнні цілі було – 30,5 млрд грн;
ВІДЕО ДНЯ
на інвестиційні цілі –0,8 млрд грн.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері:
- сільського господарства (53%);
- торгівлі та виробництва (24%);
- промислової переробки (14%).
У програмі беруть 44 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (21,2 тис), "Ощадбанк" (7,6 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,9 тис).