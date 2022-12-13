Самый богатый олигарх РФ Лисин поставлял металл российскому ВПК - The Times

Самый богатый человек России, олигарх Владимир Лисин, через свою компанию НЛМК поставлял сталь компаниям, которые производят ядерное оружие и баллистические ракеты.

Об этом говорится в расследовании The Times.

Российская компания НЛМК с оборотом более 16 млрд долларов имеет дочерние компании по всей Европе и США. Она поставляет сталь российским компаниям, которые производят зенитные и межконтинентальные баллистические ракеты.

На российском сайте государственных закупок подробно описано, как НЛМК с 2014 года, когда РФ вторглась в Украину, поставлял сталь для электротехнической промышленности по меньшей мере восьми российским компаниям, специализирующимся на производстве вооружений,

Сделки о продаже НЛМК компаниям российского ВПК включали стальной листовой прокат, конструкционную нержавеющую сталь, слабомагнитные сплавы, электротехническую ленту, сталь Armco и холоднокатаную плакированную сталь.

В комментарии изданию НЛМК признал существование контрактов, но говорит, что эти продажи якобы были "незначительными", и что продажи касались только коммерческой электротехнической стали. Компания заявляет, что "российские предприятия НЛМК не способны производить сталь, предназначенную для военного применения".

Тем не менее даже в небольших количествах штрипсовый прокат может быть важной составной частью ракеты, считает эксперт по вопросам вооружений Королевского института объединенных служб (RUSI).

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"Электротехническая сталь и слабомагнитные стальные сплавы могут использоваться в двигателях ракет, особенно в твердотопливных двигателях", - добавил Сидхарт Каушал, научный сотрудник по военным наукам в RUSI.

Сейчас кроме Украины санкции на олигарха наложила только Австралия.

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Напоминаем:

Ранее расследование "Радио Свобода" показало, что российская компания "НЛМК", которую контролирует самый богатый российский бизнесмен Владимир Лисин, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия РФ, которые непосредственно занимаются изготовлением ядерного оружия.





