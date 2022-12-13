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В "Дію" добавили две новые услуги для ВПЛ

Вторник, 13 декабря 2022, 12:48 - Анастасия Жарикова

Внутри перемещенные лица могут изменить место жительства и отменить статус ВПЛ онлайн в "Дії".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве напомнили, что еще в начале полномасштабного вторжения на портал добавили возможность получить справку ВПЛ и оформить выплаты. Этим сервисом воспользовалось более 1.4 млн украинцев.

Теперь в приложении "Дія" доступны еще 2 новые автоматические услуги для переселенцев:

  • смена места регистрации (если переехали в другой город Украины),
  • отмена статуса ВПЛ (если вернулись домой).

Обе услуги автоматически, процесс происходит без участия государственного служащего.

Раньше, чтобы получить услуги для ВПЛ, нужно было идти в органы социальной защиты в том населенном пункте, где лицо временно находится. Теперь сделать это стало доступно за несколько кликов в приложении "Дія".

"Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в "Дії". Также обратите внимание, что для изменения места регистрации ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию", – отметили в Минцифре.

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Напоминаем:

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Дія война Минцифра
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