В Кабмине обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там подчеркивают, что перечень не является фиксированным - он регулярно актуализируется.

Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или тех, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего сейчас в перечне 331 громада.

Все внутренне перемещенные лица из этих общин получат денежную помощь от государства, отметили в министерстве.

Этот перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

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В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия.

Это:

территории, являющиеся временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировании);

территории, на которых ведутся активные боевые действия.

"Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - пояснили в Минреинтеграции.

При этом помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с территорий, пострадавших от войны, предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен; для других лиц - 2 тысячи гривен.

Заявление на помощь на проживание можно подать дистанционно через приложение "Дія". Лично же заявление на получение помощи можно подать следующим способом:

лично подать заявление на постановку на учет в статусе ВПЛ в органы социальной защиты, уполномоченного лица общины или ЦНАП;

получить справку о постановке на учет в качестве ВПЛ;

лично подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты, уполномоченного лица общины или ЦПАУ.

Экономическая правда