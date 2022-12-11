В “Енергоатомі” повідомили про відключення від електромережі одного з реакторів на АЕС

Вчора, 10 грудня, один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від енергомережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому в Telegram.

Зазначається, що зауваження були усунуті, а сам енергоблок підключили до електромереж у неділю, 11 грудня, о 02:43.

"Також закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 листопада 2022 року. Найближчими днями його теж підключать до мережі", додають в Енергоатомі.

Наразі для забезпечення потреб населення й економіки країни всі інші енергоблоки вітчизняних АЕС, за винятком тимчасово захопленої Запорізької станції, працюють на максимальній потужності. ЗАЕС, включення якої постійно блокується росіянами, споживає близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

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