Враг повредил ракетами все украинские ТЭС – Галущенко

Российские захватчики повредили все украинские тепловые электростанции в ходе массированных атак на энергосистему Украины.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтные воздушные линии", - заявил он. Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также работа над повышением мощности атомной генерации для сокращения дефицита в энергосистеме.

Последние российские атаки, в частности, обстрелы дронами объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области и артиллерийские обстрелы энергетического предприятия на Херсонщине, привели не только к отключению света у миллионов украинцев, но и к разрушениям важного энергетического оборудования.

По словам Галущенко, Украина уже получает помощь от наших международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования, и каждый раз после новых атак потребности снова растут.

"Наша цель - не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообъекты после следующих обстрелов", - подчеркнул он.





