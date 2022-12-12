Всемирный банк планирует до конца года выделить Украине еще 1,7 миллиарда долларов

До конца 2022 года Всемирный банк планирует выделить Украине еще 1,7 миллиарда долларов.

Об этом в интервью "Укринформу" заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года", - сказала она.

По словам Бьерде, в целом более 50 процентов всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе в обязательствах и гарантиях доноров.

Напомним:

Ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов помощи Украине на срочные нужды в расходах, вызванные вторжением России и продолжающейся войной.

Экономическая правда