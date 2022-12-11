После восьми волн ракетных атак повреждены все тепловые и гидроэлектростанции - Шмыгаль

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Из-за массированных ракетных атак россиян в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - отметил премьер.

Глава правительства также добавил, что Минэнерго поручило определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Кроме того, на прошлой неделе мы направили 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге. Еще 50 млн грн направили Сумщине на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Добавляется, что в целом регионам на восстановление Правительство выделило уже более 5 млрд гривен.

Напомним:

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